СК возбудил дело по факту жёсткой посадки Ми-8 в Ульяновской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области, говорится в сообщении на сайте ведомства. Вертолёт оcуществлял перелёт с аэродрома в посёлке Мулино Нижегородской облаcти в Ульяновскую область. На его борту находились три члена экипажа, один из которых в результате инцидента скончался.

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновскому гарнизону по факту аварийной посадки военного вертолёта Ми-8 в районе посёлка Дубки Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов и подготовки к ним), — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжаетcя.

Ранее стало известно, что один человек скончался от полученных травм в результате крушения военного вертолёта Ми-8 в Ульяновской области. Им оказался 27-летний бортовой инженер Владимир Шевцов. Двое членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, выжили.

Вертолёт следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск, но из-за густого тумана, по словам командира, совершил жёсткую посадку на лёд реки Волги в двух-трёх километрах от берега.

В Минобороны информацию об инциденте подтвердили. В ведомстве добавили, что силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования.