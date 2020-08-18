Вдова погибшего подала к Ефремову иск на один рубль

https://static.news.ru/photo/912bc2ba-e157-11ea-8f38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский огласил гражданский иск от имени вдовы Маргариты, сына Валерия и брата Захарова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Обозначая сумму иска, мы исходили из следующих соображений: обвиняемый — известный человек, у которого, по его словам, много денег. Мы хотим внести свою лепту в защиту «маленьких» людей. Таким образом, мы считаем, что сумма нашего иска должна исчисляться в виде одного символического рубля, — зачитал текст иска адвокат.

Ранее старший сын погибшего Виталий Захаров предъявил к Ефремову иск на 6,5 млн рублей. Кроме того, суд допросил потерпевших — двух сыновей погибшего Захарова, жену и брата. Все они просили для Ефремова «справедливого наказания».