Правоохранительные органы Уссурийска разыскивают неизвестных, которые в ночь на 9 октября засыпали землёй Вечный огонь на площади Победы.
Полицейские изучили записи с камер наблюдения и на основании полученной информации составили ориентировку на хулиганов. Местных жителей, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию, передаёт «
Освернённый вандалами мемориал воинам-уссурийцам был открыт в 1977 году, он создан скульптором Валерием Ненаживиным. Сам Вечный огонь с Марсова поля в Уссурийск доставил Герой Советского Союза Дмитрий Соболев.
Как писал News.ru ранее, в центре Новосибирска вандалы изрисовали фасад часовни святого Николая Чудотворца — одной из главных достопримечательностей города. Четверть века назад эту часовню восстановили к 100-летнему юбилею Новосибирска.
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