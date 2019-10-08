https://static.news.ru/photo/f62b3b40-ea46-11e9-8feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Правоохранительные органы Уссурийска разыскивают неизвестных, которые в ночь на 9 октября засыпали землёй Вечный огонь на площади Победы.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и на основании полученной информации составили ориентировку на хулиганов. Местных жителей, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию, передаёт « Интерфакс ».

Освернённый вандалами мемориал воинам-уссурийцам был открыт в 1977 году, он создан скульптором Валерием Ненаживиным. Сам Вечный огонь с Марсова поля в Уссурийск доставил Герой Советского Союза Дмитрий Соболев.

Как писал News.ru ранее, в центре Новосибирска вандалы изрисовали фасад часовни святого Николая Чудотворца — одной из главных достопримечательностей города. Четверть века назад эту часовню восстановили к 100-летнему юбилею Новосибирска.