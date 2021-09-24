Вагоны с углём сошли с путей из-за лопнувшего рельса в Амурской области

Девять вагонов с углём сошли с путей и перевернулись на станции в посёлке Февральск Селемджинского района Амурской области. Возможной причиной происшествия мог стать лопнувший рельс, сообщает пресс-служба Дальневосточной РЖД.

В результате происшествия пострадавших нет, задержка поездов не прогнозируется . Движение по станции Февральск на данный момент восстановлено, но работы по устранению последствий аварии продолжаются. К месту происшествия прибыл аварийно-восстановительный поезд.

Очевидцы между тем разместили в соцсетях кадры с места падения вагонов. Известно, что падающие вагоны свалили опору освещения, из-за чего на станции какое-то время не было света.

Ранее сообщалось, что десять вагонов сошли с железнодорожных путей под Норильском в Красноярском крае. В результате опрокинулась и загорелась цистерна с дизтопливом.