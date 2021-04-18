Балкон с пожилой женщиной рухнул в жилом доме Волгограда

https://static.news.ru/photo/1616efae-a034-11eb-8bba-96000091f725_660.jpg Фото: gorvesti.ru

В Волгограде обрушился балкон жилого дома, на котором в это время находилась пожилая женщина. Прокуратура уже начала проверку данному по факту, рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда, в результате которого получила травмы 64-летняя женщина, — сказала она.

Как передаёт РИА Новости, на текущий день пострадавшая находится в больнице. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Известно, что балкон обрушился с четвёртого этажа на третий.

Ранее NEWS.ru писал, что в здании сельской школы в Приморье обрушилась стена. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошёл в здании школы, расположенной в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. В настоящее время учебный процесс приостановлен.