В здании «Невской мануфактуры» от огня обрушились кровля и перекрытия

Во время пожара в одном из зданий «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге обрушились кровля и межкомнатные перекрытия. В тушении огня принимали участие более 100 пожарных, но после угрозы обрушения было принято решение вывести их из горящего здания.
Горят четыре этажа по всей площади, обрушение кровли и межкомнатных перекрытий, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Уточняется, что в данный момент для тушения «Невской мануфактуры» готовят к вылету вертолёт. Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.
Как писал NEWS.ru, в главном управлении МЧС по региону сообщили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в здании «Невской мануфактуры» наблюдалось открытое горение из трёх окон четвёртого этажа. Пожару был присвоен максимальный, пятый ранг сложности. На месте работают более 100 человек личного состава МЧС и 26 единиц техники. Сообщается, что при тушении уже пострадали два огнеборца. Им оказана медицинская помощь.