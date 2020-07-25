В Ярославле женщина погибла в аварии с тремя автомобилями

Жертвой столкновения трёх машин в Дзержинском районе Ярославля стала пассажирка Lada Granta. Об этом сообщил представитель регионального УМВД.
По предварительным данным, в ДТП при столкновении «Газели», Lada Granta и Nissan пострадали четыре человека.
Пострадавшими в результате ДТП стали: водитель ВАЗ — мужчина 1968 г. р., пассажир ВАЗ — неустановленный подросток, водитель Nissan мужчина 1984 г. р. и пассажир Nissan — неустановленный мужчина. Пассажир автомашины ВАЗ — неустановленная женщина — скончалась на месте ДТП, — приводит сообщение РИА Новости.
На место смертельной аварии выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа и медики.
Как писал NEWS.ru, ранее пять человек погибли в ДТП в Дагестане.
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