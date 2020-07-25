В Ярославле женщина погибла в аварии с тремя автомобилями

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В Калмыкии найден похищенный из роддома в городе Сальске Ростовской области грудной ребёнок.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в региональных правоохранительных органах. По его данным, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. Ребёнок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая...