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Нападение на пенсионера произошло в Москве на станции метро «Шаболовская». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошёл 27 декабря. В результате нападения мужчина получил ножевое ранение. 27 декабря в 22:45 от граждан поступило сообщение о ножевом ранении на станции метро «Шаболовская», — передаёт ТАСС сообщение...