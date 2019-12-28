Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Японии нашла в деревянной лодке, которую прибило к берегу острова Садо, останки по меньшей мере пяти человек. По предварительной версии, плот следовал из КНДР, сообщила Береговая охрана Страны восходящего солнца.

Полицейские обнаружили две головы и пять тел, уточняет Reuters.

На внешней стороне лодки есть надпись на корейском и цифры.

Ранее NEWS.ru писал, что в период с января по октябрь 2019 года 828 северокорейцев бежали из КНДР на территорию Республики Корея. Число перебежчиков за календарный год, как ожидается, будет приблизительно таким же, как в 2018 году, когда было зарегистрировано 1137 подобных случаев.

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