Полиция Японии нашла в деревянной лодке, которую прибило к берегу острова Садо, останки по меньшей мере пяти человек. По предварительной версии, плот следовал из КНДР, сообщила Береговая охрана Страны восходящего солнца.
Полицейские обнаружили две головы и пять тел, уточняет Reuters.
На внешней стороне лодки есть надпись на корейском и цифры.
Ранее NEWS.ru писал, что в период с января по октябрь 2019 года 828 северокорейцев бежали из КНДР на территорию Республики Корея. Число перебежчиков за календарный год, как ожидается, будет приблизительно таким же, как в 2018 году, когда было зарегистрировано 1137 подобных случаев.