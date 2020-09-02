В Японии из-за тайфуна 117 тысяч домов остались без электричества

https://static.news.ru/photo/7b4f702e-ed8f-11ea-8170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Comfreak /pixabay.com

На юго-западе Японии 117 тысяч домов остались без электрического снабжения из-за тайфуна «Майсак».

Как сообщает японский телеканал NHK, стихийное бедствие произошло на острове Кюсю, в префектурах: Фукуока, Сага, Кумамото и Нагасаки, которые расположены на юго-западе Японии.

Отмечается, что в Японии температура воздуха держится на уровне 32-33 градусов тепла. Отсутствие электричества при такой температуре несёт угрозу для японцев, так как они не могут воспользоваться кондиционером, а значит есть риск получить тепловой удар.

По данным на 3 сентября 2020 года, тайфун приближается к Корейскому полуострову.

Давление в центре тайфуна составляет 960 гектопаскалей, сила ветра 35 метров в секунду, при порывах — до 50. На западном побережье Японии сохраняется сильный ветер и волны, — привели данные в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, синоптики предупредили жителей Дальнего Востока о приближении мощного тайфуна «Майсак». Сообщалось, что спасатели возвели защитные сооружения, в нескольких районах Хабаровского края и Приморья шли дожди, стремительно рос уровень рек.