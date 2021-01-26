В Воронеже пьяный водитель воткнул отвёртку в глаз сотруднику ДПС

https://static.news.ru/photo/f3cdc2b6-5fbe-11eb-9621-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Ему инкриминируют нападение на полицейского, который был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл днем 23 января в селе Заброды Калачеевского района. Сотрудники ДПС обратили внимание на съехавший на обочину автомобиль. За рулём находился 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Сотрудник полиции предложил водителю пройти освидетельствование, и они сели в стоящую рядом патрульную машину.

Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, <...> мужчина внезапно нанёс имевшейся при нём отвёрткой удар в область правого глаза сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, причинив последнему ранение правой глазницы с повреждением тканей головного мозга, — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Раненый инспектор был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Подозреваемый был задержан и решением суда заключён под стражу. В соответствии с санкциями статьи 317 УК РФ, ему грозит длительный тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в подмосковном Дмитрове, как писал NEWS.ru, нетрезвый гражданин, задержанный по подозрению в краже из магазина, попытался поломать машину стражей правопорядка, а когда ему это не удалось, напал на полицейского и откусил ему половину уха.