В Волгоградской области шесть рабочих умерли из-за выхлопных газов

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Шесть человек погибли, надышавшись выхлопными газами в Волгоградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. ЧП произошло в теплице. Все погибшие были гражданами Таджикистана.

В Среднеахтубинском районе в теплице шесть работников погибли, отравившись выхлопными газами, — сказал собеседник агентства.

Все погибшие были наёмными работниками из Таджикистана.

СК РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия было установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу.

Также стало известно об ещё одном пострадавшем мужчине, который и обнаружил тела рабочих. В настоящее время он доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области четыре человека погибли от отравления угарным газом в квартире жилого дома.

Похожий случай в Ивановской области произошёл 24 декабря. Тогда в частном доме в Кинешме были обнаружены тела троих человек, среди погибших — 15-летняя девочка. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление газом.