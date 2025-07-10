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10 июля 2025 в 17:28

Один человек погиб при разгерметизации трубы на заводе под Волгоградом

Один человек погиб, четверо пострадали во время ремонта на заводе в Волжском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб, четверо пострадали при разгерметизации трубы во время ремонта на заводе в городе Волжский Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В ведомстве отметили, что раненых госпитализировали с ожогами, двое из них в тяжелом состоянии. По факту ЧП на предприятии возбудили уголовное дело.

Во время производства работ произошел хлопок, в результате которого один работник погиб, еще четверо госпитализированы, — говорится в сообщении.

Ранее в одной из квартир Уфы взорвался пятилитровый углекислотный баллон. Происшествие случилось на четвертом этаже в доме на улице Гагарина. В результате взрыва в квартире выбило балконную дверь и остекление на балконе.

По предварительным данным, произошла разгерметизация баллона. Никто не пострадал. Специалисты решили демонтировать нависающую конструкцию бетонной плиты балкона.

До этого в Северо-Кавказском колледже полиции в Назрани сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв оказался маломощным и повредил только тротуар и рекламный щит. Жертв и пострадавших нет.

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