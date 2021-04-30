В Волгодонске двухлетний ребёнок умер после обеда с картошкой фри

https://static.news.ru/photo/d5b2db2e-abd9-11eb-b509-96000091f725_660.jpg Фото: Petra Schneider-Schmelzer via imago-images.de/Global Look Press

Двухлетний ребёнок скончался после обеда в одном из кафе Волгодонска. Мальчику стало плохо после обеда с картошкой фри, пишет портал «Блокнот Волгодонск».

По предварительным данным, из кафе ребёнка госпитализировали в больницу с острым отравлением. Несмотря на усилия врачей, ему становилось хуже. К вечеру его состояние ухудшилось настолько, что его перевели в реанимацию, где он скончался.

Проверку начала прокуратура. Родителей проверяют органы опеки. Сообщается, что семья, в которой погиб малыш, благополучная.

Ранее сообщалось, что в Морозовской больнице в Москве скончалась двухлетняя девочка с COVID-19. Она умерла из-за осложнений редкой болезни, которую вызвал у неё коронавирус нового типа. Мать ребёнка Анна Паршикова рассказала, что в больницу дочь госпитализировали вечером 18 мая. Уже 23 числа она скончалась в реанимации. В её крови нашли антитела IgM, которые вырабатываются в острой фазе COVID-19.