В России умер первый ребёнок из-за редкой болезни, вызванной COVID-19

https://static.news.ru/photo/d347de6e-b163-11ea-b4fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Морозовской больнице в Москве скончалась двухлетняя девочка с COVID-19. Она умерла из-за осложнений редкой болезни, которую вызвал у неё коронавирус нового типа.

Мать ребёнка Анна Паршикова рассказала, что в больницу дочь госпитализировали вечером 18 мая. Уже 23 числа она скончалась в реанимации. В её крови нашли антитела IgM, которые вырабатываются в острой фазе COVID-19.

Со слов матери, вся семья в апреле переболела какой-то болезнью, а после самоизолировалась на даче. Спустя три недели после выздоровления у ребёнка поднялась температура до 39 градусов и опухли шейные лимфоузлы. В детской поликлинике предположили, что это мононуклеоз, однако родителей смутила странная сыпь..

Все твердили одно и то же. Но потом я увидела на ножках девочки сыпь и скинула фото приятельнице, педиатру. Та заволновалась: «Срочно вызывай скорую, похоже на Кавасаки». Тут у меня волосы зашевелились, — признаётся женщина.

Пациентку отвезли в больницу. Поначалу медики игнорировали вероятность синдрома Кавасаки, однако затем помогали, «чем могли», рассказывает мать девочки. Спустя семь дней после появления симптомов заболевания ребёнок умер. Позже в больнице отметили, что у девочки был вызванный коронавирусом Кавасаки-подобный синдром. Такое состояние характерно после длительного онкозаболевания или при иммунодефиците. Он привёл к обширному поражению внутренних органов.

Консультант-пульмонолог Морозовской больницы, заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН Дмитрий Овсянников подчеркнул в интервью РИА Новости, что первая информация о подобном синдроме появилась в марте. За всё время в мире это заболевание было диагностировано у 600 детей, зафиксирована лишь одна смерть.

Симптомы этого синдрома — лихорадка, увеличение лимфоузлов, сыпь, понос, рвота, головные боли. Он развивается через одну-шесть недель после перенесённой коронавирусной инфекции. Врач уточнил, что за время пандемии в Морозовскую больницу доставили 13 детей с мультисистемным воспалительным синдромом. В данном случае причиной смерти стала поздняя госпитализация.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля детей среди заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличивается в последнее время и уже составляет 7,5%. По её словам, в группе подростков от 15 до 18 лет наблюдается значительный прирост по заражению COVID-19. Это та категория населения, добавила Попова, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила.

Между тем в Минздраве рассказали о симптомах коронавируса у детей. У них может наблюдаться высокая температура, диарея и боль в горле. Также среди признаков болезни отмечается заложенность носа и боли в животе. В ведомстве считают, что к врачу обращаться стоит только тогда, когда температура тела превышает 38,5 градуса и появляется кашель, писал NEWS.ru.