В России дети стали чаще заражаться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/40b097c4-b14c-11ea-a70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля детей среди заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличивается в последнее время и уже составляет 7,5%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Есть изменения в группе детей. Мы считаем детей до 17 лет. Если в начале у нас было 5%, в общей структуре заболевших это были дети, то сегодня это 7,5%. В основном увеличение идёт за счёт подростков старше 15 лет, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства.

По её словам, в группе подростков от 15 до 18 лет наблюдается значительный прирост по заражению COVID-19. Это та категория населения, добавила Попова, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила.

Ранее родителям для профилактики коронавирусной инфекции у детей посоветовали объяснять им, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза. Если всё же это произошло, необходимо сразу же обработать дезинфицирующим средством кожу вокруг рта и лицо, прополоскать рот и нос изотоническим солевым раствором или водой. Уточняется, что открытые участки кожи у детей следует также дезинфицировать на улице, а после прогулки лучше принять душ. Кроме того, им по возможности следует соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров, а если это невозможно, то выбирать менее людные места.

Между тем в Минздраве рассказали о симптомах коронавируса у детей. У них может наблюдаться высокая температура, диарея и боль в горле. Также среди признаков болезни отмечается заложенность носа и боли в животе. В ведомстве считают, что к врачу обращаться стоит только тогда, когда температура тела превышает 38,5 градуса и появляется кашель, писал NEWS.ru.

За последние сутки, по данным на 18 июня, в России зафиксировано 7790 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 561 091. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Инфекцией охвачены 85 регионов. Из вновь заболевших 2450 случаев (31,5%) не имели клинических проявлений болезни.

Большинство новых случаев (1040) выявлено в Москве, 667 человек заразились в Московской области. В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Санкт-Петербург (231), Нижегородская (233) и Свердловская (231) области.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период жертвами COVID-19 стали 7660 человек. 9621 пациент выписан из больниц по выздоровлении. Всего количество вылечившихся составило 313 963.