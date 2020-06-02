В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у ребёнка

https://static.news.ru/photo/7ffdbb7e-a4df-11ea-8356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/ NEWS.ru

В Минздраве рассказали о симптомах заразившихся коронавирусом детей. У малолетних может наблюдаться высокая температура, диарея и боль в горле. Также среди признаков болезни отмечается заложенность носа и боли в животе.

Все эти симптомы непродолжительные, и самое главное, что дети до трёх лет болеют меньше всех, сама болезнь протекает легко, — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что к врачу обращаться стоит только тогда, когда температура тела превышает 38,5 градуса и появляется кашель, передаёт РИА Новости.

Ранее инфекционист из Китая назвал правила измерения температуры. По его словам, правильные цифры можно получить при наведении на лоб бесконтактных термометров. Врач рекомендует не замерять температуру сразу после приёма пищи. В этом случае она может оказаться на полградуса выше. Также неточными цифры температуры тела будут, если проводить процедуру после физических нагрузок, писал NEWS.ru.