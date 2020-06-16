Родителям дали советы по профилактике коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/352f3dc8-afe5-11ea-a6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Родителям для профилактики коронавирусной инфекции необходимо объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза.

Если всё же это произошло, необходимо сразу же обработать дезинфицирующим средством кожу вокруг рта и лицо, прополоскать рот и нос изотоническим солевым раствором или водой, — сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.

Уточняется, что открытые участки кожи у детей следует также дезинфицировать на улице, а после прогулки лучше принять душ. Кроме того, им по возможности следует соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров, а если это невозможно, то выбирать менее людные места. Также Роспотребнадзор не рекомендует взрослым брать детей с собой в магазины.

Ранее в Минздраве рассказали о симптомах коронавируса у детей. У них может наблюдаться высокая температура, диарея и боль в горле. Также среди признаков болезни отмечается заложенность носа и боли в животе. В ведомстве считают, что к врачу обращаться стоит только тогда, когда температура тела превышает 38,5 градуса и появляется кашель, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8 млн человек, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Лесото: 4 человека. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767 за последние сутки). Умерли 7284 человека (+193 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 89 случаев. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874 за последние сутки), 3386 умерли (+52 за последние сутки).