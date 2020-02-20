https://static.news.ru/photo/aa2416d0-547d-11ea-9ec4-fa163e074e61_660.jpg Амаль и Джордж Клуни Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вышедшая из берегов из-за шторма «Деннис» Темза нанесла урон собственности американского актёра Джорджа Клуни и его супруги Амаль в графстве Беркшир. Река затопила поместье пары, стоимость которого оценивается в 12 млн фунтов стерлингов.

Под воду ушли теннисный корт, веранда летнего домика и большая часть газона. Издание Daily Mail опубликовало фотографии затопленной территории и снимки, как она выглядела до урагана.

George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water in shocking aerial photos https://t.co/89cnWjsfpN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2020

Ранее у берегов Ирландии было замечено 77-метровое грузовое судно MV Alta, идущее без экипажа под флагом Танзании. Предположительно, корабль прибило к берегу из-за шторма «Деннис», писал NEWS.ru.