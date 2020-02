Под воду ушли теннисный корт, веранда летнего домика и большая часть газона. Издание Daily Mail опубликовало фотографии затопленной территории и снимки, как она выглядела до урагана.

George and Amal Clooney's mansion is surrounded by flood water in shocking aerial photos https://t.co/89cnWjsfpN