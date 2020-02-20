https://static.news.ru/photo/aa2416d0-547d-11ea-9ec4-fa163e074e61_660.jpgАмаль и Джордж КлуниФото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Вышедшая из берегов из-за шторма «Деннис» Темза нанесла урон собственности американского актёра Джорджа Клуни и его супруги Амаль в графстве Беркшир. Река затопила поместье пары, стоимость которого оценивается в 12 млн фунтов стерлингов.
Под воду ушли теннисный корт, веранда летнего домика и большая часть газона. Издание Daily Mail опубликовало фотографии затопленной территории и снимки, как она выглядела до урагана.