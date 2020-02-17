https://static.news.ru/photo/f1f29370-51c0-11ea-a932-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

У берегов Ирландии заметили 77-метровое грузовое судно MV Alta, идущее без экипажа под флагом Танзании.

Это вызвало удивление у представителей береговой охраны, поскольку полгода назад судно видели у берегов Африки, сообщает Irish Examiner.

Он прошёл путь от африканского побережья к западу от испанского побережья, к западу от английского побережья и до ирландского побережья, — заявил один из представителей береговой охраны.

По его мнению, шансов на это примерно один к миллиону. Предполагается, что корабль прибило к берегу из-за шторма «Деннис».

Впервые о корабле-призраке стало известно осенью 2018 года, когда он проходил к юго-востоку от Бермудских островов. Считается, что сухогруз MV Alta вышел из строя и экипаж покинул его.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корабль-призрак обнаружили рыбаки вблизи столицы Мьянмы. Сухогруз SamRatulangi PB 1600 пропал вместе с командой и грузом у побережья Тайваня в 2009 году. Сейчас судно представляет собой ржавую посудину гигантских размеров. Ни груза, ни команды на борту не обнаружено. Теперь полиции предстоит выяснить, каким образом огромное и безлюдное судно оказалось у берегов Мьянмы.