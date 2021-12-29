В Уфе второй день подряд эвакуировали десятки школ

В Уфе эвакуировали учеников и сотрудников почти 30 школ после сообщений неизвестных о заложенных взрывных устройствах, сообщает ИА «Башинформ». Днём ранее школьников также вывели из образовательных учреждений после ложных сообщений о минировании.

Как отмечается, администрации школ по электронной почте получили письма о заложенных в зданиях бомбах. На объекты были направлены все экстренные службы города, в учебных заведениях организована эвакуация. Детей размещают в ближайших к школам зданиях, в частности в детских садах.

29 декабря в школах Башкирии должны были состояться новогодние утренники, в результате праздничные мероприятия были перенесены.

В ночь на 28 декабря в правоохранительные органы Уфы также поступили сообщения о минировании 92 школ. По итогам проверок опасных предметов обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что в московском ТЦ «Метрополис» была объявлена эвакуация. По предварительным данным, в одном из магазинов посетитель достал гранату. На место были вызваны оперативные службы. Также очевидцы рассказывали, что мужчина стал кричать о бомбе после того, как попался на краже из магазина.