В Тюмени в одной из «Пятёрочек» свиньи разбили бутылку с коньяком и выпили её содержимое.
Сообщается, что животные сбежали от хозяев и разгуливали по Европейскому микрорайону города. В магазине их встретили покупатели. Последние снимали с тремя свиньями видеоролики и делали фотографии. Некоторые просили персонал магазина разобраться со «свинарником». Также животные съели с полок магазина несколько овощей и зелень,
Ранее NEWS.ru сообщал, что беглого домашнего енота поймали сотрудники склада алкогольной продукции в городе Зея Амурской области.
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