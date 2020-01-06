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Тело малыша было обнаружено в одной из квартир в Ульяновске 5 января. Прокуратура Засвияжского района проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Родители мальчика, которому было три года, объяснили, что играли с ним в прятки, передаёт ТАСС. По их словам, сын убежал в свою комнату и полчаса не реагировал на их зов....