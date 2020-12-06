В Туве забытый на улице ребёнок замёрз насмерть

https://static.news.ru/photo/c375b754-37a5-11eb-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: tuva.sledcom.ru

Труп семимесячной девочки обнаружили в городе Кызыл. По предварительным данным, она скончалась от обморожения.

Как сообщили в СК Тувы, семья ребёнка стоит на учёте как неблагополучная, мать и отец злоупотребляют алкоголем. Кроме того, 40-летнюю женщину уже лишили родительских прав на троих детей.

В субботу, 5 декабря, родители пили спиртное, поэтому не помнят, как дочка оказалась на улице.

Для установления причины смерти малолетней назначена судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время СК проводит комплекс неотложных следственных действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Также следователи проверят органы опеки. Если их косвенная вина будет доказана, то будет заведено дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровском крае семимесячный ребёнок замёрз насмерть. Мать оставила коляску с ним на балконе на пять часов, чтобы тот поспал, а когда вернулась за ним, он был уже мёртв.