В Тульской области по дороге домой из музыкальной школы пропала школьница

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней школьницы в Тульской области.
5 октября девушка вышла из музыкальной школы в сторону своего дома, расположенного в городе Богородицке Тульской области. До настоящего времени её местонахождение не установлено.
По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело статье «убийство малолетнего»,
Поисками занимаются правоохранительные органы, спасатели, волонтёры. Следователями устанавливаются места возможного пребывания школьницы, допрашиваются знакомые, родственники.
Ранее два десятилетних мальчика ушли из дома в Обливском районе на территории Ростовской области и пропали. О пропаже в правоохранительные органы сообщили родители несовершеннолетних. Один из мальчиков был одет в зелёную зимнюю куртку, тёмную вязаную шапку, синие джинсы и чёрные ботинки. На втором ребёнке на момент ухода из дома была синяя куртка, чёрная шапка, синие джинсы и тёмные ботинки, писал NEWS.ru.
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