В Тульской области по дороге домой из музыкальной школы пропала школьница

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней школьницы в Тульской области.

5 октября девушка вышла из музыкальной школы в сторону своего дома, расположенного в городе Богородицке Тульской области. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

По факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело статье «убийство малолетнего», говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

Поисками занимаются правоохранительные органы, спасатели, волонтёры. Следователями устанавливаются места возможного пребывания школьницы, допрашиваются знакомые, родственники.

Ранее два десятилетних мальчика ушли из дома в Обливском районе на территории Ростовской области и пропали. О пропаже в правоохранительные органы сообщили родители несовершеннолетних. Один из мальчиков был одет в зелёную зимнюю куртку, тёмную вязаную шапку, синие джинсы и чёрные ботинки. На втором ребёнке на момент ухода из дома была синяя куртка, чёрная шапка, синие джинсы и тёмные ботинки, писал NEWS.ru.