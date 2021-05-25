В Томской области отец с сыновьями избили сотрудника ДПС

https://static.news.ru/photo/e77f9a9e-ea07-11e9-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Томской области вместе с двумя сыновьями избил сотрудника ДПС. Члены семьи напали на полицейского, когда он составлял протокол, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошёл ночью 23 мая в городе Стрежевой. Внимание наряда ДПС привлёк автомобиль с выключенными фарами. Установив, что у водителя отсутствуют права, полицейские начали составлять протокол. В этом время мужчина 1970 года рождения и его сыновья 1993-го и 1998 года рождения напали на одного из них. Они нанесли старшему инспектору ДПС множественные удары по голове и телу.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Челябинске местный житель напал на сотрудников полиции с ножом. Стражам порядка пришлось применить оружие. Злоумышленник получил ранение в ногу. После задержания его доставили в больницу для оказания помощи.