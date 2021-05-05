Житель Челябинска напал с ножом на полицейских

https://static.news.ru/photo/184118ec-ae5b-11eb-94e0-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Сотрудники полиции Челябинска были вынуждены применить табельное оружие против напавшего на них местного жителя. Мужчина был пьян и вооружён ножом, рассказали в областном главке МВД.

Инцидент произошёл 6 мая. В дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» поступила жалоба от женщины. В её квартиру через окно проник бывший сожитель. По её словам, ранее судимый мужчина вёл себя агрессивно.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, злоумышленник выпрыгнул из окна и напал на них. После предупредительного выстрела в воздух, стражи порядка открыли огонь на поражение. В результате правонарушитель получил ранение в ногу и был задержан. Ему оказали первую помощь и доставили в медучреждение.

По факту применения оружия сотрудниками полиции проводится проверка. Предварительно установлено, что оружие применено правомерно, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Решается вопрос об избрании нему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в ходе контртеррористической операции ликвидировали боевика, планировавшего нападение на полицейских. Его обнаружили в частном доме и предложили сдаться. В ответ бандит открыл огонь. После его нейтрализации на месте перестрелки были обнаружены автомат, большое количество патронов к нему и «пояс смертника», готовый к применению.