Застреленный в Махачкале планировал нападение на полицейских

https://static.news.ru/photo/010a8dd6-826c-11eb-95b3-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Боевик, ликвидированный силовиками в столице Дагестана в ходе контртеррористической операции (КТО), планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов.

По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Режим КТО был введён в Советском районе Махачкалы утром 11 марта. Спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение. Его обнаружили в частном доме и предложили сдаться. В ответ бандит открыл огонь.

После его нейтрализации на месте перестрелки были обнаружены автомат, большое количество патронов к нему и «пояс смертника», готовый к применению.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в течение 2020 года силовиками ликвидирована 71 ячейка террористов. Глава ФСБ и председатель НАК Александр Бортников отметил, что одним из приоритетов является вскрытие «спящих» ячеек экстремистских организаций, а также противодействие боевикам, действующим в одиночку.