Застреленный в Махачкале планировал нападение на полицейских

Боевик, ликвидированный силовиками в столице Дагестана в ходе контртеррористической операции (КТО), планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов.
По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Режим КТО был введён в Советском районе Махачкалы утром 11 марта. Спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение. Его обнаружили в частном доме и предложили сдаться. В ответ бандит открыл огонь.
После его нейтрализации на месте перестрелки были обнаружены автомат, большое количество патронов к нему и «пояс смертника», готовый к применению.
Ранее NEWS.ru писал, что в России в течение 2020 года силовиками ликвидирована 71 ячейка террористов. Глава ФСБ и председатель НАК Александр Бортников отметил, что одним из приоритетов является вскрытие «спящих» ячеек экстремистских организаций, а также противодействие боевикам, действующим в одиночку.