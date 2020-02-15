https://static.news.ru/photo/29dba3ce-500b-11ea-9a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Черный список Тольятти/vk.com

Несколько надгробных фотографий и фрагменты могильных плит обнаружили жители одного из многоквартирных домов Тольятти в куче земли рядом с местом ремонта трубопровода. Это вызвало бурю негодования среди горожан, которые посчитали недопустимым привозить грунт для подобных целей с кладбища.

Инцидент произошёл утром 15 февраля. Сообщения о шокирующей находке появились в социальных сетях. В комментариях к публикациям люди, не стесняясь в выражениях, призывали коммунальщиков к ответу.

Однако, как утверждают в организации, работники которой задействованы в работах, нехарактерные для жилого квартала предметы были обнаружены в ходе ремонта.

Для выявления повреждённого фрагмента тепловой сети потребовалось вскрытие грунта. Во время проведения земляных работ были обнаружены фрагменты надгробий, — сказано в комментарии организации.

Там уточнили, что уведомили о произошедшем городскую администрацию и правоохранительные органы.

В главном управлении МВД по Самарской области начали проверку.

Ранее, как писал NEWS.ru, бюро ритуальных услуг из Улан-Удэ оказалось в центре скандала с международным оттенком. На стенде с образцами надгробных табличек посетители обнаружили керамический портрет второй супруги принца Чарльза Уэльского — Камиллы Паркер Боулз. Та жива и находится в полном здравии.