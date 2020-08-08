В Татарстане подросток утонул, запутавшись в водорослях

В городе Зеленодольск республики Татарстан утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла 7 августа.
По данным «Регион Online», двое подростков
Тело ребенка было найдено в 40 метрах от берега на глубине три метра, — сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Второй подросток самостоятельно выбрался на берег. Теперь медики установят точную причину смерти мальчика, а сотрудники полиции установят все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в Волге утонули четверо студентов. Молодые люди приехали в регион из Индии для обучения в местном вузе.
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