В Татарстане подросток утонул, запутавшись в водорослях

https://static.news.ru/photo/5f14edaa-da50-11ea-978b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 16.mchs.gov.ru

В городе Зеленодольск республики Татарстан утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла 7 августа.

По данным «Регион Online», двое подростков решили искупаться в искусственном водоёме в Центральном городском парке, купание в котором запрещено. Один из них запутался в водорослях на дне водоёма и утонул.

Тело ребенка было найдено в 40 метрах от берега на глубине три метра, — сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Второй подросток самостоятельно выбрался на берег. Теперь медики установят точную причину смерти мальчика, а сотрудники полиции установят все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в Волге утонули четверо студентов. Молодые люди приехали в регион из Индии для обучения в местном вузе.