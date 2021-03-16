В Тамбовской области пять человек погибли из-за взрыва телевизора

https://static.news.ru/photo/6179f674-3cc2-11eb-bb20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек погибли после взрыва телевизора в одном из домов в посёлке Филатовском Инжавинского района под Тамбовом. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры

Хозяин дома, два его брата и ещё двое их знакомых - мужчина и женщина, распивали спиртные напитки, после чего остались ночевать. Как уточнили в надзорном ведомстве, погибшие отравились угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Областная прокуратура взяла расследование дела под контроль.

Как сообщал NEWS.ru, газ взорвался 13 марта в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики. В результате ЧП пострадали пять человек. После взрыва в здании начался пожар.

Ранее взрыв газа произошёл в частном доме в деревне Лукьяново Серпуховского района Московской области. Спасатели извлекли из-под завалов девушку, сообщили в экстренных службах. Дом площадью 150 квадратных метров почти полностью обрушился из-за взрыва.