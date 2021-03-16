В Тамбовской области пять человек погибли из-за взрыва телевизора

Пять человек погибли после взрыва телевизора в одном из домов в посёлке Филатовском Инжавинского района под Тамбовом. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры
Хозяин дома, два его брата и ещё двое их знакомых - мужчина и женщина, распивали спиртные напитки, после чего остались ночевать. Как
Как сообщал NEWS.ru, газ взорвался 13 марта в пункте выдачи товаров интернет-магазина в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики. В результате ЧП пострадали пять человек. После взрыва в здании начался пожар.
Ранее взрыв газа произошёл в частном доме в деревне Лукьяново Серпуховского района Московской области. Спасатели извлекли из-под завалов девушку, сообщили в экстренных службах. Дом площадью 150 квадратных метров почти полностью обрушился из-за взрыва.