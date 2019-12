Самолёт авиакомпании Delta следовал в крупнейший город штата Вашингтон, однако вскоре после вылета ему пришлось вернуться в аэропорт из-за ЧП с ребёнком на борту.

A young girl who was on a Delta Air Lines flight suffered a medical emergency and died at Los Angeles International Airport after the plane returned to the airport. https://t.co/7OPy8YF8WD