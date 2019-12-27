Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В аэропорту Лос-Анджелеса 10-летняя девочка умерла после того, как на рейсе в Сиэтл у неё произошла остановка сердца.

Самолёт авиакомпании Delta следовал в крупнейший город штата Вашингтон, однако вскоре после вылета ему пришлось вернуться в аэропорт из-за ЧП с ребёнком на борту.

Прибывшие к воздушному судну медики провели реанимационные действия, однако они не дали результатов, и несовершеннолетняя скончалась. Причину смерти девочки установит судмедэксперт, сообщается в пресс-релизе пожарного департамента Лос-Анджелеса.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Сочи умер летевший из Ханоя в Лондон гражданин Великобритании. Мужчине стало плохо в самолёте, прибывшие к экстренно севшему борту медики лишь зафиксировали его смерть.

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