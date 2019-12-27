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Михаил Щипанов
В аэропорту Лос-Анджелеса 10-летняя девочка умерла после того, как на рейсе в Сиэтл у неё произошла остановка сердца.
Самолёт авиакомпании Delta следовал в крупнейший город штата Вашингтон, однако вскоре после вылета ему пришлось вернуться в аэропорт из-за ЧП с ребёнком на борту.
A young girl who was on a Delta Air Lines flight suffered a medical emergency and died at Los Angeles International Airport after the plane returned to the airport. https://t.co/7OPy8YF8WD— CBS This Morning (@CBSThisMorning) December 27, 2019
A young girl who was on a Delta Air Lines flight suffered a medical emergency and died at Los Angeles International Airport after the plane returned to the airport. https://t.co/7OPy8YF8WD
Прибывшие к воздушному судну медики провели реанимационные действия, однако они не дали результатов, и несовершеннолетняя скончалась. Причину смерти девочки установит судмедэксперт, сообщается в пресс-релизе пожарного департамента Лос-Анджелеса.
Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Сочи умер летевший из Ханоя в Лондон гражданин Великобритании. Мужчине стало плохо в самолёте, прибывшие к экстренно севшему борту медики лишь зафиксировали его смерть.
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В США девочка умерла после остановки сердца во время перелёта