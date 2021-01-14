В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком

https://static.news.ru/photo/475f454a-568b-11eb-9c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: love.sochi/vk.com

Участок дороги обрушился в Сочи в результате оползня, вызванного дождями. В зоне обвала оказался грузовик, принадлежащий расположенной на этом участке торговой базе.

Инцидент произошёл на улице Транспортной. Обошлось без пострадавших, уточнили в мэрии курорта.

Там отметили, что в аварийной зоне нет жилых домов, а участок с просевшим грунтом не является трассой общего пользования. Это тупиковый подъездной путь к зданию базы. Автомобиль получил незначительные повреждения и в ближайшее время будет отбуксирован в безопасное место.

Вместе с тем, просевший кусок дороги, по сути, является парковочной площадкой, вплотную примыкающей к зданию организации. В результате обвала оголились укрепительные сваи в районе его фундамента. В ближайшее время собственники коммерческого предприятия намерены провести геологическое исследование, чтобы выяснить степень угрозы постройке и решить вопрос о восстановлении участка дороги и укреплении склона.

В мэрии добавили, что на месте происшествия находятся оперативные службы, территория огорожена.

Ранее в Цунтинском районе Дагестана, как писал NEWS.ru, часть горы обрушилась на трассу между сёлами в ходе плановых работ на автодороге.