В СМИ назвали предварительную причину взрыва в Мадриде

https://static.news.ru/photo/fc62989c-5b2d-11eb-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leire Ariz Sarasketa/twitter.com

Предварительной причиной взрыва, который в среду, 20 января, произошёл в центре Мадрида, является утечка газа. Об этом местные СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники.

ЧП произошло на улице Толедо. Находившиеся в Мадриде люди говорят, что звук был слышен по всему городу. Взрыв затронул несколько домов. Один из них почти полностью разрушен.

Отмечается, что в от взрыва пострадали шесть человек. Один из получивших повреждения в результате ЧП сейчас находится в тяжёлом состоянии. Предварительная причина взрыва — утечка газа в отеле, пишет газета El Mundo.

В соседнем здании от гостиницы располагается дом престарелых. Взрыв зацепил и его. Однако в доме престарелых никто не пострадал, сейчас мадридские экстренных службы проводят там эвакуацию.

Как ранее передавал NEWS.ru, 10 января по меньшей мере три человека стали жертвами взрыва в одном из районов столицы Афганистана. Ответственность за взрыв взяло на себя экстремистское движение «Талибан» (запрещено в РФ).