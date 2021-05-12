В Симферополе неизвестные «заминировали» колледж

В Симферополе оцеплено здание Таврического колледжа Крымского федерального университета из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Там пояснили, что анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве охранник одной из школ «заминировал» её ради получения поощрения от руководства. Мужчина заранее приобрёл муляж взрывного устройства в Интернете, заложил его на территории образовательного учреждения и инсценировал обнаружение.
Сапёры установили, что подозрительный предмет опасности не представляет. Оперативники уголовного розыска, в свою очередь, выяснили цель, с которой охранник ввёл в заблуждение своё руководство и сотрудников правоохранительных органов.