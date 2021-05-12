16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Симферополе неизвестные «заминировали» колледж

10:59, 13 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Симферополе оцеплено здание Таврического колледжа Крымского федерального университета из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Там пояснили, что анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту учреждения утром 13 мая. Все учащиеся были оперативно эвакуированы из здания.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве охранник одной из школ «заминировал» её ради получения поощрения от руководства. Мужчина заранее приобрёл муляж взрывного устройства в Интернете, заложил его на территории образовательного учреждения и инсценировал обнаружение.

Сапёры установили, что подозрительный предмет опасности не представляет. Оперативники уголовного розыска, в свою очередь, выяснили цель, с которой охранник ввёл в заблуждение своё руководство и сотрудников правоохранительных органов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео