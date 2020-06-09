В Швеции по ДНК нашли подозреваемого в двойном убийстве 16-летней давности

https://static.news.ru/photo/edea791c-aa4b-11ea-a48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry /Global Look Press

Анализ ДНК и генеалогической базы данных помог шведским полицейским найти подозреваемого в громком двойном убийстве, которое произошло 16 лет назад.

В ходе пилотного проекта для расследования были привлечены эксперты в области генеалогии, задействована генеалогическая база данных. Утром во вторник [9 июня] подозреваемый в убийстве был задержан на достаточных основаниях. Его дело передано в прокуратуру, — говорится в сообщении прокуратуры страны.

Преступления были совершены в октября 2004 года в городе Линчепинг. Тогда злоумышленник зарезал восьмилетнего мальчика, а через некоторое время убил 56-летнюю женщину. Полицейские обнаружили раскладной нож и шапку со следами ДНК на месте преступления.

В апреле 2019 года эксперты определили 30 подозреваемых благодаря анализу ДНК. Позже их количество было сокращено до 26 человек. Эксперты по генеалогии помогли полицейским отследить родственные связи подозреваемого и установить его личность, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что похищенный 32 года назад в двухлетнем возрасте житель Китая сумел воссоединиться со своей биологической семьёй. Найти её удалось с помощью системы распознавания лиц.