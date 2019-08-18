https://static.news.ru/photo/caf0cb2c-c1f9-11e9-bb84-fa163e074e61_660.jpg Фото: ulyanovsk.sledcom.ru

Директор школы, в которой учился убивший свою семью, а затем совершивший самоубийство подросток, Александр Исайкин заявил, что в образовательном учреждении никто до сих пор не может поверить в произошедшее.

Никто не верит, я в том числе, — сообщил РЕН ТВ руководитель школы.

По его словам, подросток никогда не конфликтовал с учителями или сверстниками, не был раздражительным и неуравновешенным.

Ранее News.ru писал, что подросток в селе Патрикеево Ульяновской области нанёс колото-рубленые раны пятерым членам своей семьи — матери, двум четырёхлетним детям и бабушке с дедушкой. В результате инцидента пострадавшие погибли, а сам виновник совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт.

СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.