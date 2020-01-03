В аэропорту Шереметьево во время буксировки у пассажирского лайнера повредили стойку шасси. Из-за инцидента были задержаны вылеты нескольких рейсов.
Как
В субботу утром, 4 января, в пермском аэропорту Большое Савино экстренно приземлился самолёт авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. На борту Airbus-320 находилось 176 пассажиров, они не пострадали. Как писал NEWS.ru, вынужденную посадку пилоты запросили после появления проблем с навигационным оборудованием.
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