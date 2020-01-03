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31-летний мужчина из города Балта Одесской области Украины задержан и отправлен под домашний арест за отправку многочисленным адресатам в Сети ссылки на ролики с детским порно.

Как передаёт «Регион Online», злоумышленник успел поделиться ссылкой около 45 раз в период с марта по май 2019 года. Домашний арест продлится до 2 марта 2020 года. Украинские правоохранительные органы...