Фото: Сергей Булкин/News.ru

В торговом центре Владикавказа на распродаже одежды под девизом «Одна вещь — один рубль» произошло настоящее столпотворение, которое закончилось стычками между покупателями. Власти города порекомендовали предпринимателям впредь лучше заботиться о безопасности таких акций.

Мы не можем предпринимателям запретить проводить акции или распродажи, можем лишь рекомендовать заботиться о безопасности горожан во время подобных масштабных мероприятий, — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы городской администрации Дзерасса...