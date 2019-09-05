Фото: Сергей Булкин/News.ru

В московском аэропорту Шереметьево прилетевший из Пекина самолёт Boeing 777 получил повреждения двери телетрапом.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Инцидент произошёл уже после высадки пассажиров.

Воздушное судно было отстранено от полётов. Пострадавших нет, — передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

На работу аэропорта происшествие не повлияло — Шереметьево функционирует в штатном режиме.

Ранее News.ru писал о том, что Шереметьево получил премию ACI Airport Service Quality Awards. Он стал победителем в номинации «Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в категории более 40 млн пассажиров в год» по итогам 2018 года.

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