https://static.news.ru/photo/c67e4eac-cfff-11e9-a1f6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В московском аэропорту Шереметьево прилетевший из Пекина самолёт Boeing 777 получил повреждения двери телетрапом.
Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Инцидент произошёл уже после высадки пассажиров.
Воздушное судно было отстранено от полётов. Пострадавших нет, — передаёт АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
На работу аэропорта происшествие не повлияло — Шереметьево функционирует в штатном режиме.
Ранее News.ru писал о том, что Шереметьево получил премию ACI Airport Service Quality Awards. Он стал победителем в номинации «Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в категории более 40 млн пассажиров в год» по итогам 2018 года.