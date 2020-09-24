В Шереметьево самолёт Boeing 737 задел крылом трап

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В московском аэропорту Шереметьево 24 сентября самолёт Boeing 737 по пути на стоянку задел крылом трап.

Boeing 737 во время транспортировки на стоянку зацепил крылом стоящий неподалеку трап. Обошлось без пострадавших, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл уже после посадки воздушного борта, прибывшего в Москву из Тюмени. По данным РЕН ТВ, столкновение случилось в момент выруливания самолёта на полосу.

Ранее в Шереметьево произошло столкновение топливозаправочной машины с самолётом Airbus 321. Инцидент случился в августе 2020 года во время маневрирования транспортного средства на стоянке самолётов. Травму в результате столкновения получил работник аэропорта. Ему была оказана медицинская помощь, писал NEWS.ru.