В Сеть утекли данные более миллиона автовладельцев Петербурга и Ленобласти

В открытом доступе оказались данные 1 млн 200 тыс. автовладельцев Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает Readovka.
По данным издания, слитую информацию уже можно
Издание связалось с несколькими гражданами, чьи данные утекли в Сеть. Они подтвердили, что размещённая в базе информация верна.
Ранее эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Check Point Software Technologies пришли к выводу, что данные около 100 млн пользователей устройств с операционной системой Android попали в Сеть из-за нескольких популярных приложений.
Как выяснили специалисты, 23 приложения, доступных в Google play market, неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за проблем с синхронизацией с облачными базами данных.