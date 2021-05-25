Стало известно об утечке данных 100 млн пользователей Android

https://static.news.ru/photo/928f752a-bd3e-11eb-a4a2-96000091f725_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Check Point Software Technologies пришли к выводу, что данные около 100 млн пользователей устройств с операционной системой Android утекли в Сеть из-за нескольких популярных приложений. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснили специалисты, 23 приложения, доступных в Google play market, неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за проблем с синхронизацией с облачными базами данных. В частности, проблемы выявлены у приложений Astro Guru, iFax и Screen Recorder.

Неправильная обработка пользовательской информации привела к утечке номеров телефонов, истории браузера, данных о местоположении пользователя. В теории злоумышленники, используя эту уязвимость, могут отправлять фишинговые сообщения под видом разработчиков приложений. Эксперты подчёркивают, что проблема в большинстве приложений до сих пор не решена.

Ранее индийский национальный авиаперевозчик Air India заявил о хакерской атаке, в результате которой были похищены личные данные 4,5 млн клиентов, в том числе паспортная информация и номера телефонов.