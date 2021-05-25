Стало известно об утечке данных 100 млн пользователей Android

Эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Check Point Software Technologies пришли к выводу, что данные около 100 млн пользователей устройств с операционной системой Android утекли в Сеть из-за нескольких популярных приложений. Об этом сообщает РИА Новости.
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Неправильная обработка пользовательской информации привела к утечке номеров телефонов, истории браузера, данных о местоположении пользователя. В теории злоумышленники, используя эту уязвимость, могут отправлять фишинговые сообщения под видом разработчиков приложений. Эксперты подчёркивают, что проблема в большинстве приложений до сих пор не решена.
Ранее индийский национальный авиаперевозчик Air India заявил о хакерской атаке, в результате которой были похищены личные данные 4,5 млн клиентов, в том числе паспортная информация и номера телефонов.