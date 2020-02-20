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В Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент полёта и жёсткой посадки Ан-2 а Магадане.

ЧП произошло утром. Воздушное судно, принадлежащее золотодобывающей компании «Т-Цемент», совершило жёсткую посадку недалеко от полосы. На борту находились 14 человек, двое из которых — члены экипажа. Пострадали два человека, по предварительной информации, один из них находится в тяжёлом состоянии. Высота падения составила примерно 10 метров.

У самолёта разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. В СК считают, что самолёт мог упасть из-за технической неисправности или из-за нарушения правил пилотирования, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, воздушный лайнер авиакомпании Air Canada смог совершить посадку в Канаде без одного из колёс шасси. Поломка обнаружилась после вылета из аэропорта Нью-Йорка (США). Самолёт A319, на борту которого находились 120 пассажиров и пять членов экипажа, потерял одно из колёс под правым крылом уже в воздухе.