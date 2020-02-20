https://static.news.ru/photo/d459fac0-5381-11ea-aba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/GrishinMax

Не сумевший набрать высоту Ан-2 совершил жёсткую посадку в аэропорту Магадан-3.

Уточняется, что на борту находились 14 человек, двое из которых — члены экипажа. Пострадали два человека, по предварительной информации, один из них находится в тяжёлом состоянии. Высота падения составила примерно 10 метров, передаёт «Интерфакс».

Как сообщили в местной администрации, борт принадлежит частной компании, находящейся в Среднеканском округе, он перевозил вахтовиков к месту работы.

На место происшествия прибыли спасатели и 15 единиц спецтехники, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru ранее, воздушный лайнер авиакомпании Air Canada смог совершить посадку в Канаде без одного из колёс шасси. Поломка обнаружилась после вылета из аэропорта Нью-Йорка (США). Самолёт A319, на борту которого находились 120 пассажиров и пять членов экипажа, потерял одно из колёс под правым крылом уже в воздухе.