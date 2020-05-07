В Петербурге мужчина представился Сергеем и изнасиловал подростка

Неизвестный мужчина напал на девочку 2004 года рождения в Санкт-Петербурге. О случившемся сообщила мать несовершеннолетней.
Согласно данным полиции, инцидент произошёл 7 мая возле гаражей на Большом проспекте Васильевского острова. Преступник представился жертве Сергеем. Он также украл у пострадавшей смартфон, банковскую карту и две тысячи рублей.
По словам девочки, на вид мужчине было около 25 лет. Его рост составлял примерно 180 см. Он был одет в спортивный костюм синего или чёрного цвета.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела,
Ранее NEWS.ru писал, что в станице Ивановская Красноармейского района Краснодарского края несколько мужчин изнасиловали женщину и засняли преступление на камеру. В полицию обратилась родственница двоих насильников, которой об инциденте рассказала потерпевшая.
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