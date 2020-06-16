В Санкт-Петербурге пассажир и водитель иномарки напали на полицейских

Водитель и пассажир автомобиля Mercedes напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге, одного из нападавших правоохранители задержали.
Об этом РИА Новости
22-летнего пассажира иномарки задержали на месте. Водитель скрылся на другом автомобиле, который остановился рядом с местом происшествия. В настоящее время полиция пытается установить личность и местонахождение беглеца.
Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского в Москве. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь полицейского автомобиля, начал стрелять.
Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление СКР
Добавьте наши новости в избранные источники