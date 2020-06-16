Происшествия

В Санкт-Петербурге пассажир и водитель иномарки напали на полицейских

19:29, 16 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель и пассажир автомобиля Mercedes напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге, одного из нападавших правоохранители задержали.

Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции. По словам собеседника агентства, инцидент произошёл рядом с Александровским парком. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. Водитель и пассажир выполнять обращённые к ним требования отказались и вели себе агрессивно, в конечном итоге напав на полицейских.

22-летнего пассажира иномарки задержали на месте. Водитель скрылся на другом автомобиле, который остановился рядом с местом происшествия. В настоящее время полиция пытается установить личность и местонахождение беглеца.

Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского в Москве. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь полицейского автомобиля, начал стрелять.

Раненые полицейские открыли ответный огонь. Всех участников перестрелки госпитализировали. Главное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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