В Санкт-Петербурге пассажир и водитель иномарки напали на полицейских

https://static.news.ru/photo/afb3801e-afee-11ea-80eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель и пассажир автомобиля Mercedes напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге, одного из нападавших правоохранители задержали.

Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции. По словам собеседника агентства, инцидент произошёл рядом с Александровским парком. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов. Водитель и пассажир выполнять обращённые к ним требования отказались и вели себе агрессивно, в конечном итоге напав на полицейских.

22-летнего пассажира иномарки задержали на месте. Водитель скрылся на другом автомобиле, который остановился рядом с местом происшествия. В настоящее время полиция пытается установить личность и местонахождение беглеца.

Ранее NEWS.ru писал о перестрелке, которая произошла 15 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского в Москве. Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки. В тот момент, когда они составляли протокол, к ним подошёл уроженец Назрани Ратмир Галаев и, открыв пассажирскую дверь полицейского автомобиля, начал стрелять.