В Ростове-на-Дону умер мужчина, у которого достали ручку из головы

https://static.news.ru/photo/e90bc49e-6ae6-11eb-b0ed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, которого доставили из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в мозгу, умер, сообщил представитель областного ГУ ФСИН.

По его словам, пациент травмировался 5 февраля на территории изолятора, где он содержался. Как объяснял обвиняемый, травму он нанёс себе сам во время нервного срыва. Его госпитализировали в ГБСМП.

Девятого февраля 2021 года обвиняемый скончался, — сообщил представитель ФСИН.

По факту случившегося проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи из Ростова-на-Дону извлекли из глаза мужчины шариковую ручку, вошедшую в мозг на весь диаметр полости черепа. По данным пресс-службы городской больницы скорой помощи, 37-летний пациент прибыл в медучреждение ночью. Ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. После хирургического вмешательства мужчине сделали контрольную КТ и перевели в реанимацию.