В Ростове-на-Дону умер мужчина, у которого достали ручку из головы

Мужчина, которого доставили из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в мозгу, умер, сообщил представитель областного ГУ ФСИН.
По его словам, пациент травмировался 5 февраля на территории изолятора, где он содержался. Как объяснял обвиняемый, травму он нанёс себе сам во время нервного срыва. Его госпитализировали в ГБСМП.
Девятого февраля 2021 года обвиняемый скончался, — сообщил представитель ФСИН.
По факту случившегося проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы,
Как писал NEWS.ru, ранее врачи из Ростова-на-Дону извлекли из глаза мужчины шариковую ручку, вошедшую в мозг на весь диаметр полости черепа. По данным пресс-службы городской больницы скорой помощи, 37-летний пациент прибыл в медучреждение ночью. Ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. После хирургического вмешательства мужчине сделали контрольную КТ и перевели в реанимацию.