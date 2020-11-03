В результате землетрясения в Турции погибли 110 человек

https://static.news.ru/photo/e30f4d2a-1df9-11eb-be3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Турции извлечены из-под завалов тела 110 погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

После землетрясения в Измире извлечены тела 110 погибших. Травмы получили 1027 человек, — сообщил Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

Ранее были обнародованы данные о 107 погибших.

Землетрясение на западе Турции произошло 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкие спасатели извлекли из-под завалов живого ребёнка спустя четыре дня после землетрясения. Об этом сообщил мэр Измира Тунч Сойер.