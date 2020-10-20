В результате крушения вертолёта в Вологодской области погибли два человека

https://static.news.ru/photo/bd843212-12ca-11eb-98cf-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвами крушения вертолёта в Вологодской области стали два человека, следует из сообщения пресс-службы управления МЧС по региону.

На борту находились два человека, погибли, на земле жертв нет, — говорится в сообщении, передаёт «Интерфакс».

Воздушное судно упало в реку Сухона возле населённого пункта Бобровское в Нюксенском районе 20 октября. Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 12:10 мск. Крушение потерпел легкомоторный вертолёт марки Robinson R44, который следовал по маршруту Вологда — Великий Устюг.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре вертолёт, принадлежащий компании «Дальнереченск Авиа», совершил аварийную посадку в Магаданской области. На борту находились три человека. Ми-8 сел в 160 километрах от посёлка Омсукчан на территории артели компании «Полиметалл». В результате инцидента никто не пострадал.