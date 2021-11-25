В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека

По предварительным данным, в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось об 11 погибших шахтёрах и шести спасателях.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 5 часов утра. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.