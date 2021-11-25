В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека
В экстренных службах сообщили о 52 погибших при аварии на шахте в Кемеровской области
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:14, 25 ноября 2021
Фото: Александр Патрин/РИА Новости
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По предварительным данным, в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей, — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось об 11 погибших шахтёрах и шести спасателях.
ЧП на шахте произошло 25 ноября в 5 часов утра. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.
По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.