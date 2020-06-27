В реке Чернавка в Химках выявлено загрязнение

Загрязнение выявлено на поверхности реки Чернавка в Химках. Источником этого мог стать коллектор ливневой канализации.
Об этом
В Минэкологии поступило сообщение о загрязнении неочищенными сточными водами реки Грачёвки (Чернавки) в черте Химок, — говорится в сообщении.
Источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации, эксплуатируемый МУП «Химводосток». На место происшествия оперативно выехали сотрудники эконадзора, которые осмотрят акваторию и прибрежные полосы реки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пятно бирюзового цвета на озере Умбозеро в Мурманской области стало приобретать естественный окрас. Оно постепенно светлеет. Росприроднадзор сообщил, что в пробах воды нет превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ
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