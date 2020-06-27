В реке Чернавка в Химках выявлено загрязнение

https://static.news.ru/photo/0e16b1e2-b875-11ea-868b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosgid.ru

Загрязнение выявлено на поверхности реки Чернавка в Химках. Источником этого мог стать коллектор ливневой канализации.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минэкологии. По её данным, сообщение о загрязнении в ведомство поступило утром 26 июня.

В Минэкологии поступило сообщение о загрязнении неочищенными сточными водами реки Грачёвки (Чернавки) в черте Химок, — говорится в сообщении.

Источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации, эксплуатируемый МУП «Химводосток». На место происшествия оперативно выехали сотрудники эконадзора, которые осмотрят акваторию и прибрежные полосы реки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пятно бирюзового цвета на озере Умбозеро в Мурманской области стало приобретать естественный окрас. Оно постепенно светлеет. Росприроднадзор сообщил, что в пробах воды нет превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ