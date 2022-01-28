При пожаре в Архангельской области погибли мать и четверо детей

Стали известны подробности пожара в Плесецке Архангельской области, где погибли пять человек. Погибшими оказались мать и её четверо детей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар произошёл в квартире на втором этаже деревянного двухэтажного дома-барака по улице Строительной, 36. По предварительным данным, в квартире ночью загорелась плита и никто не успел спастись. Погибшим детям было 12, 6, 5 и 4 года. Многодетная семья отравилась угарным газом.

По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 03:20, на место выезжал пожарный расчёт из восьми человек личного состава и двух единиц техники. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области при пожаре погиб трёхлетний ребёнок. Мать мальчика рассказала. что сын «спрятался» в углу дивана, завернувшись в одеяло. Семья числилась в неблагополучных, состояла на учёте. За полчаса до трагедии её посетили представители органов опеки.